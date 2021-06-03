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Şeyma Subaşı'na Mohammed Alsaloussi'den evlilik teklifi

Şeyma Subaşı Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evleniyor. Seyma Subaşı, sevgilisinin diz çökerek evlenme teklif ettiği anları, Instagram hesabından "Evet dedim" notuyla paylaştı.

Acun Ilıcalı 2018 yılından boşanan Şeyma Subaşı yeniden dünyaevine giriyor. Uzun süredir Ibıza'da tatil yapan Subaşı, Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den aldığı romantik evlenme teklifini Instagram hesabından paylaştı.

Mohammed Alsaloussi'nin Şeyma Subaşı'ya diz çökerek evlenme teklif ettiği ve Subaşı'nın teklifi kabul ettiği anlar görüntülere yansıdı.

Subaşı evlilik teklifini "Evet dedim" notuyla paylaştı.

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