Bıçaklanan doktor ilk kez konuştu! Cerrahi yapmayacağım

Ankara'da hastası tarafından muayene sırasında bıçaklanan Doktor Ertan İskender, yaşadıklarını mikrofonlara anlattı. İskender, doktorluk mesleğini yürüteceğini ancak cerrahi yapmayacağını söyledi.

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi poliklinik bölümünde 28 Mayıs günü asistan Doktor Ertan İskender, hastası Bayram Nargüner tarafından bıçaklandı. Sırtının sağ kısmı ve sağ elinden yaralanan İskender, ameliyata alındı. Yaklaşık 4,5 saat süren ameliyatın ardından Erdat İskender’in tedavisi sürüyor.

Sağlık durumu iyiyi giden İskender, DHA'ya yaptığı açıklamada, tedavi sürecinde kritik olan 5'inci günü geride bıraktığını söyledi. Evli ve 1 çocuk babası İskender, sağ yüzük ve orta parmağından birinin uç kısmı, diğerinin tendomlarının kesildiğini belirterek, "Aslında bel bölgemdeki yaralanma çok daha önemliydi. Dün ameliyat öncesi o bölgenin durumunu doktor arkadaşımla inceledim. Gerçekten Allah korumuş. Felç de kalabilirdim. Hayatım bambaşka bir yere gidebilirdi. Yaklaşık 8-9 santim bir derinliğe kadar gidiyor bıçak. Tam omurgaya isabet etmiş. 1 santimetre daha altında olsaydı sinir köküne isabet ediyordu. O zaman felç olabilirdim" diye konuştu.