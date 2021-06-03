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İstanbul'da restoran çıkışında karısını döven adama meydan dayağı

İSTANBUL Beylikdüzü’nde yabancı uyruklu bir şahıs restoran çıkışında çocuklarının gözü önünde eşini tekme tokat dövdü. Olayı gören vatandaşlar karısını döven adama meydan dayağı attı.

Beylikdüzü Marina'da dün öğle saatlerinde yabancı uyruklu olduğu öğrenilen bir aile, restoranda yemek yedi. Restoran çıkışında adam bir anda eşini yumruklamaya başladı. Kadın aldığı darbelerin etkisiyle yere düşerek baygınlık geçirdi.

Bayılan kadına ilk müdahale vatandaşlardan

Çevrede bulunan vatandaşlar iki çocuğunun önünde karısını döven adama sözlü tepki göstererek ayırmaya çalıştı. Öfkeli adam kendisine tepki gösteren vatandaşlara da saldırmaya başlayınca vatandaşlar tarafından darp edildi. Adam olay yerinden uzaklaşırken yerde baygınlık geçiren kadına ilk müdahaleyi vatandaşlar gerçekleştirdi. Yaşanan olay güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Polis ekiplerinin olaya ilişkin çalışma başlattı.

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