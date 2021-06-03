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Arnavutköy'de genç kızın çalıştığı iş yerinin camından düştüğü anlar kamerada

ARNAVUTKÖY'de çalıştığı işyerinde arkadaşlarıyla sohbet eden genç kız, henüz bilinmeyen bir şekilde camdan aşağı düştü. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde bulunan bir tekstil atölyesinde meydana geldi. İddiaya göre, 16 yaşındaki Elif K. beraber çalıştığı arkadaşları ile camın kenarında muhabbet ederken henüz bilinmeyen bir şekilde dengesini kaybederek, camdan aşağı düştü. Bir süre yerde hareketsiz bir şekilde yatan Elif K.’nin düştüğü gören arkadaşları durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kıza yaptığı ilk müdahalenin ardından Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırdı. Genç kızın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, yaşanan o düşme anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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