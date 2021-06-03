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İstanbul'da ilginç kaza! Karşıdan geldiğini görüp çarptı: Meğer lüks araç...

İhlas Haber Ajansı

İSTANBUL'da çaldığı lüks araçla ters şeritte hızla ilerleyen şüpheli şahıs karşıdan gelen başka bir araçla kafa kafaya çarpıştı.

Olay, dün Maltepe’de saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, BMW marka araç sürücüsü, ara sokak içerisinden caddeye giriş yaparak ters şeritte ilerlediği esnada karşıdan gelen araçla kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kaza sonrası BMW marka araç sürücüsü araçtan dahi inmeden hızla olay yerinden uzaklaştı. Meydana gelen kazada herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmazken, diğer araçta büyük çapta maddi hasar oluştu. Yaşanan kaza anı bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza sonrası polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemeler sonrası ters şeride girerek kazaya neden olan ve kaza sonrası olay yerinden uzaklaşan şahsın kullandığı aracın çalıntı plakanın ise sahte olduğunu tespit edildi. Polis ekipleri çalıntı araçla kaçan şüpheli şahsı yakalamak üzere çalışma başlattı.

"Kazayı yapar yapmaz kaçtı"
Meydana gelen kaza esnasında olay yerinde bulunan Erol Kara isimli vatandaş, “BMW sürücüsü telaşlı ve hızlıydı. Ne yöne gideceğini bilmiyor gibiydi. Sonrasında hızla ters yöne doğru hareket edince karşıdan gelen araca çarptı. Kazayı yapar yapmaz kaçtı. Polis ekipleri buraya gelerek güvenlik kameralarını inceledi. Diğer araçta hasar büyüktü. Çekici ile kaldırıldı” diye konuştu.

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