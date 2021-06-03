TRT canlı yayınını sabote ettiler! Fuat Kozluklu Netanyahu yandaşlarına sert çıktı

İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yandaşları TRT'nin canlı yayınını sabote edince spiker Fuat Kozluklu taşkınlığa dayanamayıp yayını kesti.

İsrail'de Netanyahu karşıtı liderlerin koalisyonda anlaştığı haberini TRT Haber'deki Gece Bakışı programına canlı yayınla bağlanarak anlatan muhabir Fatih Yavuz'un sözleri fanatik Netanyahu taraftarları tarafından kesintiye uğratıldı. Yavuz'un konuşması sırasında kamera açısına girerek yayını sabote eden Netanyahu taraftarlarının taşkınlıklarından rahatsız olan Fuat Kozluklu, "Fatih arkada soytarılık yapanlar var. Onun için noktalayalım yayını" dedi. TRT Haber muhabiri Fatih Yavuz da, "Evet bu arkadaşlar Türkiye'ye yayın yaptığımızı biliyorlar. Netanyahu yanlısı İsrail vatandaşları bunlar ve şu anda burada protesto yapıyorlar" yanıtını verdi.



Netanyahu taraftarlarının taşkınlıkları daha da artınca yayını kesen Kozluklu, "Eli kanlı, Filistinlileri katletmiş, katliam emrini vermiş, adeta bir soykırımı hayatımıza sokmaya çalışmış Netanyahu'nun yandaşlarının soytarılıkları vardı. O soytarılığa daha fazla prim vermemeliydik. Ekranlarımızı onlara ayırmamalıydık. Onun için bağlantıyı kestik." diye konuştu.