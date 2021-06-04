İstanbul'da gülümseten görüntü! Kedi engeline takıldı: Oğlum, izin ver

İSTANBUL'da metroya binmek isteyen bir gencin, turnike üstündeki kediyle yaşadığı komik anlar sosyal medyada çok konuşuldu.

İstanbul metrosunda yolculuk yapmak isteyen bir gencin yaşadığı komik anlar sosyal medyada olay oldu. Turnikeden geçmeye çalışan genç, İstanbulkart'ını okutacağı esnada kedi engeline takıldı. Akbil turnikesi üzerinde oturan kedi, gencin, "Oğlum, izin ver." sözlerine patisi ile vurarak karşılık verdi. Kedinin mücadelesi karşısında mağlubiyeti kabul eden yolcu, yan tarafta bulunan turnikeden geçiş yaptı.





