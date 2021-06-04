BIST 1.433
DOLAR 8,66
EURO 10,54
ALTIN 526,42
YEREL

İstanbul'da gülümseten görüntü! Kedi engeline takıldı: Oğlum, izin ver

İSTANBUL'da metroya binmek isteyen bir gencin, turnike üstündeki kediyle yaşadığı komik anlar sosyal medyada çok konuşuldu.

İstanbul metrosunda yolculuk yapmak isteyen bir gencin yaşadığı komik anlar sosyal medyada olay oldu. Turnikeden geçmeye çalışan genç, İstanbulkart'ını okutacağı esnada kedi engeline takıldı. Akbil turnikesi üzerinde oturan kedi, gencin, "Oğlum, izin ver." sözlerine patisi ile vurarak karşılık verdi. Kedinin mücadelesi karşısında mağlubiyeti kabul eden yolcu, yan tarafta bulunan turnikeden geçiş yaptı.


Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Irak'ta şiddetli patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var
İstanbul'da her şey bir anda oldu! 33 yaşındaki adam feci şekilde can verdi
TRT canlı yayınını sabote ettiler! Fuat Kozluklu Netanyahu yandaşlarına sert çıktı
Ankara'da korkutan yangın! Dumanlar gökyüzünü sardı: Bulvar trafiğe kapatıldı
Müge Anlı'yı çıldırtan olay! Üzerine yürüdü stüdyo birbirine girdi
Zeynep Tokuş yoga hareketleriyle sınırları aştı gören şaştı
Polisten kadına şiddet kamerada! Arkadaşları da izledi FETÖ soruşturması geçirmiş
Polis içeri girince şoke oldu! Çıplak çıplak yakalandılar
İş yeri basan karga olur mu demeyin! Üsküdar'da yaşandı
ABD New York’ta siyahi şahıstan ırkçı saldırı: Asyalı kadın yumruk darbesiyle bayıldı
Yorumlar