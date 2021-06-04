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İstanbul'da dükkanı soydu! İz bırakmamak için yerlere bakın ne yaptı

İSTANBUL'da iki kuyumcunun duvarını delip 200 bin lira değerinde ziynet eşyası ve 30 bina lira para çalan, daha sonra Esenyurt'ta bir markete aynı yöntemle girip 60 bin liralık sigara çalan 3 hırsız yakalandı

Olay, 20 Mart Cumartesi Bağcılar Sancaktepe Mahallesi Çarşı Caddesi'nde bulunan iki kuyumcu dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, kuyumcu dükkanlarının duvarını delen hırsızlar içeri girerek toplam 200 bin lira değerinde ziynet eşyası ve 30 bin lira para çalarak kayıplara karıştı. Yaşanan olaydan sonra iş yerlerine gelen kuyumcular durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.

Aynı hırsızlar 31 Mayıs Çarşamba günü Esenyurt’ta yine aynı yöntemle bir marketi soydu. Duvarını deldikleri markete giren hırsızlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde hırsızların sigaraları çaldıktan sonra iz bırakmamak için litrelerce gazlı içecek döktükleri görüldü. Girdikleri marketten 60 bin lira değerinde çok sayıda sigara paketi çaldıkları tespit edildi.

Cezaevine gönderildi
Kimlik tespiti yapan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüpheliler Abdurrahman E., Medeni Ç., Muhsin Ö. isimli şahısları gözaltına aldı. Şahıslardan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abdurrahman E. ve Medeni Ç. tutuklanarak Metris Cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Litrelerce gazlı içecek döktüler
Esenyurt’taki markete giren hırsızların market reyonundaki sigara raflarını boşalttıktan sonra litrelerce gazlı içecek dökmeleri anbean kameralara yansıdı

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