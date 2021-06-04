Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk müjdeyi verdi!

Yaptığı açıklamada aşılama ve okulların durumu ile ilgili bilgi veren Ziya Selçuk, aşılamaların bir sonraki eğitim-öğretim dönemine kalmasının söz konusu olmadığını belirtti. Selçuk: "Şu ana kadar 813 bin civarı öğretmen aşılandı, devam edeceğiz. Bu ay sonuna kadar bitmiş olacak."

Yaptığı açıklamada eğitimde aşılama ve okulların durumu ile ilgili bilgi veren Ziya Selçuk; 813 bin öğretmene aşı yapıldığını, aşılamanın sadece öğretmenlerle sınırlı kalmayacağını ve Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı personellerin tümünün aşılama işleminin önümüzdeki haftadan itibaren başlayıp bu ay sonuna kadar biteceğini söyledi.

Açıklamaların geç yapılmasına karşı olan tepkiler için de "Bütün bakanlıkların verileri toplanıp tartışılıyor. Hangi kararı alırsak daha iyi olur diye düşündüğümüz için bakanların ortak tartışması gerekiyor. Bu sebeple verileri görmeden açıklama yapamıyorum. Çocukların üzerinden muhalefet ihtiyacınızı, karşı çıkma arzunuzu tatmin etmeyin. Bu hiç sağlıklı değil." ifadelerini kullandı.