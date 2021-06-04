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Ayça Erturan müjdeli haberi vermek için herkese sürpriz hazırladı bebek geliyor

Çok Güzel Hareketler Bunlar programı ile yıldızı parlayan Ayça Erturan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla müjdeli haberi verdi. Yönetmen Oğulcan Kırca ile mutlu bir evliliği olan Ayça Erturan, hamile olduğu müjdesini arkadaşlarına ve ailesine hazırladığı minik bir sürprizle duyurdu.

Kanal D'de ekrana getirilmiş olan Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın ilk ekibinde yer alan Ayça Erturan 2014 yılında Levent Kırca'nın oğlu Oğulcan Kırca dünayevine girdi.

4,5 aylık hamile olduğunu açıklayan başarılı oyuncu Ayça Erturan, güzel haberi arkadaşlarına ve ailesine vermek için minik bir hediye kutusu hazırlayarak ultrason fotoğrafını gösterdi.

Yıldız Atiksoy, Birce Akalay, İbrahim Büyükak, Hande Soral, Şükrü Özyıldız, Ebru Cündübeyoğlu, Hande Soral, Sarp Akkaya, Caner Erdeniz ve Müge Boz gibi isimlerin tepkilerinin yer aldığı videoyu paylaşan Erturan, büyük beğeni topladı.

Erturan, görüntüleri video klip haline getirip, "Onlara küçük sürprizler yapın" notuyla Instagram hesabından yayınladı.

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