Avrasya Tüneli yangını trafiği felç etti

Avrasya Tüneli’nde Avrupa istikametinden Anadolu istikametine seyir halindeki yabancı plakalı bir araçta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, saat 21.20’de Avrasya Tüneli’nde Avrupa istikametinden Anadolu istikametine seyir halindeki yabancı plakalı bir araçta, henüz tespit edilemeyen bir nedenle yangın çıktığı belirtildi.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında yaralı ve can kaybı bulunmadığı ifade edildi.

Geçici süreyle trafiğe kapatılan Avrasya Tüneli'nin saat 21.30 itibariyle ulaşıma açıldığı ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.