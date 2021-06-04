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Neymar'a milli takım kampında şok saldırı!

Paris Saint Germain'in dünyaca ünlü yıldızı Neymar, Brezilya Milli Takımı'nın Ekvator'la oynayacağı maç öncesi 2 kişinin saldırısına uğradı.

Brezilyalı futbolcu Neymar, Ekvator maçı öncesi kamp yapılacak otele girişi sırasında eşi benzeri görülmemiş bir saldırıya uğradı.

Konaklayacakları otele varan ve her şeyden habersiz takım otobüsünden inen 29 yaşındaki yıldız, 2 kişinin üzerine çullanmasıyla neye uğradığını şaşırdı.

Brezilya Milli Takımı'nı birçok taraftar otel çevresinde beklerken 2 kişi otobüsten inen Neymar'ın üzerine atladı ve yıldız futbolcuyu yere devirdi.

Bir kişinin, yere düşen Neymar'ın ayakkabısını çıkarmaya çalıştığı görülürken güvenlik görevlileri araya girerek Neymar'ı yerden kaldırdı.

Neye uğradığını şaşıran ve tek ayakkabısı ayağından çıkan Neymar, topallayarak otele girmeye çalışırken o anlar bir taraftarın kamerasına yansıdı.

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