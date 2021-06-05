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Bursa'da sokakta tacizci sapık paniği! Arkadan gelip kadınlara kabusu yaşattı

İhlas Haber Ajansı

BURSA'da güpegündüz cadde ortasında kadınları taciz ederek kaçan sapık şehirde yaşayan vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler ise izleyenlerin kanını dondurdu.

Bursa'da günün erken saatlerinde akli dengesi yerinde olmadığı anlaşılan S.Ç.(26) isimli vatandaşın cadde ortasında yoldan geçen kadınlara tacizde bulunması izleyenleri dehşete düşürdü. Aynı gün ve aynı saatlerde bir başka kadını daha taciz ettiği yine güvenlik kameralara takıldı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre kadınları arkadan takip edip taciz girişiminde bulunan sapık S.Ç(26) 61 ayrı kamera görüntüsü incelenerek yakalandı. Sabahın erken saatlerinde cadde üzerinde yürüyen genç kadına taciz girişiminde bulunan S.Ç(26) önce kadını arkasından bir süre takip etti. Sonra caddenin boş olduğunu görünce genç kadına elle tacizde bulundu .

Çığlık attı, sinir krizi geçirdi
Olayın şokunu atlatamayan genç kadın ise önce çığlık attı ardından sinir krizi geçirdi. Öte yandan, cadde boyu süren adım adım takip kameralara yansıdı. Tacizde bulunan S.Ç, olayın ardından koşar adımlarla olay yerinden uzaklaştı. Bu olayın hemen ardından ikinci kez taciz girişiminde bulunan sapık yine cadde üzerinde yalnız yürüyen kadınları hedef aldı. Diğer taciz girişimlerine benzer şekilde hedefine odaklanan tacizci, caddede yalnız yürüyen kadınları hedef aldı.

Sapık tutuklandı
Yaşananlar üzerine görüntüleri güvenlik kameralarından izleyen Osmangazi Suç Önleme Amirliği ve Asayiş Şube Ahlak Büro ekiplerince 61 adet kameranın incelenmesi sonucu şahsın S.Ç olduğu belirlendi. Hakkında yapılan incelemeler sonucu asayiş şube ekiplerince yürütülen ortak çalışmalar sonucunda şahıs yakalanarak adliyeye sevk edilip tutuklandığı bilgisine ulaşıldı.

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