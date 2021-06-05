Payitaht Abdülhamid final yaptı Abdülhamid'in ölüm döşeğindeki konuşması ekrana kilitledi

TRT 1'in beğeniyle takip edilen dizisi Payitaht Abdülhamid dizisi final yaptı. Sultan Abdülhamit'in yaptığı konuşma izleyicileri duygulandırdı.

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Payitaht Abdülhamid 154. bölümle ekranlara veda etti. Dizi tam beş sezondur ekranlarda izleyenleriyle buluşmaya devam ediyordu. Başrollerinde Bülent İnal ve Özlem Conker gibi ünlü isimlerin paylaştığı yapımın ekranlara vedası izleyenlerini oldukça üzdü.