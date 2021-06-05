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Antalya'da pes dedirten görüntü! Salgın unutuldu yasaklar hiçe sayıldı!

İhlas Haber Ajansı

ANTALYA'da bir grup gencin arkadaşları için düzenledikleri asker eğlencesinde sosyal mesafe unutuldu. Yasak olmasına rağmen eğlence düzenleyen ve konvoyda camdan sarkan gençlerin görüntüsü tepki çekti.

Vaka sayılarında yaşanan düşüşün ardından tüm ülkede 1 Haziran sonrası yeni normalleşme adımları atıldı. Antalya'da uzmanların, maske, sosyal mesafe uyarıları 1 Haziran sonrası kontrollü yeni yaşama geçilmesiyle çabuk unutuldu. Antalya’da bir araya gelen gençler arkadaşları için önce Kepez ilçesinde kenti kuşbakışı gören Varyant’ta eğlence düzenledi.

Maske ve sosyal mesafenin unutulduğu asker eğlencesinde birbirlerini omuzlarına alan gençler, müzik eşliğinde oyun havası oynadı. Gençler daha sonra yollarda araçlarıyla konvoy yapıp, otomobil pencerelerinden sarktı.
Cep telefonlarına yansıya gençlerin görüntüleri büyük tepki çekti.

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