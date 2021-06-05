Ermeniler'in döşediği mayın yüzünden öldüler kendi ölümlerini böyle kaydettiler

Ermenistan'ın işgal döneminde döşediği mayının patlaması sonucu Kelbecer'de 2'si gazeteci 3 Azerbaycanlı yaşamını yitirdi. Gazeteciler, seyir halindeyken video çekince, keni ölüümlerini kaydettiler.

Ermenistan'ın işgal ettiği dönemde Kelbecer'de döşediği mayının patlaması sonucu Kelbecer'de 2'si gazeteci 3 Azerbaycanlı yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı. Ermenistan işgal ettiği Azerbaycan topraklarına çok sayıda ve çeşitli türde mayınlar ve patlayıcı cihazlar döşedi. Azerbaycan ordusu kurtarılan topraklarda yaklaşık 100 milyon metrekarelik alanda 35 binden fazla mayın temizledi. Fakat can kaybı artıyor.

Karabağ'da savaşın bittiği 10 Kasım 2020 tarihinden bugüne dek Ermenistan güçlerinin işgal döneminde döşediği mayınların patlaması nedeniyle 20 Azerbaycanlı sivil ve 7 asker yaşamını yitirdi.

Azerbaycan Başsavcılığı, Ermenistan ile ateşkes mutabakatının imzalandığı 10 Kasım 2020 tarihinden bu yana işgalden kurtarılan topraklarda, patlayan mayınlar sebebiyle yaşanan can kayıplarına ilişkin verileri paylaştı.

Ermenilerin mayın haritalarını vermediği Karabağ'da, savaşın sona erdiği günden bu yana 20 Azerbaycanlı sivil ile 7 asker, Ermenistan güçlerinin döşediği mayınlar sebebiyle yaşamını yitirdi.