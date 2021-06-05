Mantar kavurma nasıl yapılır bu tarife bayılacaksınız!

Bugün sizler için çok güzel bir tarifimiz var mantar kavurma! İşte sizler için tarifi...

Sağlık deposu mantarın kavurması da oldukça lezzetli. Hem sağlıklı hem besleyici mantar kavurmasını dilerseniz akşam yemeklerinde aperatif olarak sunabilirsiniz. Hafif bir yemek aradığınızda da uygun olacaktır. İşte sizler için mantar kavurması tarifi. Şimdiden afiyet olsun...

Malzemeler;

400 gram İstiridye mantarı, 1 adet orta boy soğan, 3 diş sarımsak 2 kaşık sıvı yağ, yarım yemek kaşığı tereyağı, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı karabiber, 1 yemek kaşığı soya sos, 1 tutam maydanoz.