BBC spikeri haber bültenine şortla çıktı! Sosyal medyada viral olan görüntü

İNGİLTERE merkezli haber kanalı BBC'nin spikeri Shaun Ley, haber sunarken pantolon yerine şort giydi. Spikerin şortla kameraya yansıyan görüntüleri sosyal medyada kısa sürede yayılarak binlerce kez görüntülendi.

İngiltere merkezli medya kuruluşu BBC'de ilginç anlar yaşandı. Haber bülteninin başladığı sırada, geniş açıdan görüntü aktaran bir kamera, spiker Shaun Ley'in şortlu olduğu anları ekranlara taşıdı.

İngiltere'de geçtiğimiz günlerde hava sıcaklıkları yüksek değerlerde seyrederken, İngiliz basını Ley'in görüntüsüyle ilgili "BBC sunucusu Shaun Ley, yılın şimdiye kadarki en sıcak gününde şortla kameralara yakalandı." şeklinde yorumda bulundu.

Ceket ve kravat giyen Ley'in, kamera stüdyoyu daha geniş bir açıdan görüntülediğinde şortlu olduğu görüldü. Görüntüler, sosyal medyada gündem oldu.