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Avcılar'da kadına şiddet anları cep telefonu kamerasına yansıdı

İSTANBUL Avcılar'da, özel bir hastanenin içinde bir kişinin, kadını azarlayıp, tokat attığı anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz akşam saat 22.00 sıralarında Avcılar Merkez Mahallesi'nde bulunan özel bir hastanede yaşandı. İddiaya göre, hastanenin ilk katında bir kadın ve erkek tartışmaya başladı.

Tartıştığı kadına bağırmaya başlayan adam, daha sonra kadını itti. Bağırmaya devam eden adam, kadına herkesin içinde tokat attı. Tartışma vatandaşların araya girmesi ile son buldu. Yaşanan şiddet anları ise dışarıda bekleyen bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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