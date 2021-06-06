Bursa'da engelli sapık güpegündüz kadınları taciz etti! O anlar kamerada

BURSA'da güpegündüz cadde ortasında kadınları taciz eden yüzde 50 engelli şahıs görünleri şoke etti. Dosyası bir haylı kabarık çıkan şahıs kameralara yakalandı. Polis tarafından gözaltına alınan sapık, tutuklandı.

Bursa'da günün erken saatlerinde yüzde 50 engelli olduğu belirlenen S.Ç. (39) isimli vatandaşın cadde ortasında yoldan geçen kadınlara tacizde bulunması izleyenleri dehşete düşürdü. Aynı gün ve aynı saatlerde bir başka kadını daha taciz ettiği yine güvenlik kameralara takıldı.

Osmangazi Suç Önleme Amirliği ve Asayiş Şube Ahlak Büro ekiplerince 61 adet kameranın incelenmesi sonucu şahsın S.Ç olduğu belirlendi. Gözaltına alınan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mahalle sakinleri tedirgin

Olayın yaşandığı Elmasbahçeler Mahallesi esnafı Bilal Tufan, “Son zamanlarda mahallede taciz ve hırsızlık olayları meydana gelmeye başladı. 28 Mayıs'ta taciz olayı yaşanmış ve dükkanımın güvenlik kameraları olayı kaydetmiş. Sabah iş yerimi açtığımda polisler ve taciz edilen kadın geldi. Kayıtları izlediler. Birkaç gün sonra yine bir taciz olayı meydana gelmiş. Polis ekipleri kayıtları incelemek için yine geldiler ancak sapığın sadece koşarak uzaklaştığı anlar kameraya yansımış. Mahalleli olarak artan taciz olaylarından dolayı tedirginiz ve korkuyoruz” ifadelerini kullandı.