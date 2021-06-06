TRT’den Özel Belgesel: “Büyük Keşif: Fatih Gemisi”

TRT, son yılların en cesur serüvenine çıkan Fatih Sondaj Gemisi’ne konuk oluyor. Kendi alanında dünyanın en iyi gemilerinden biri olan bu devasa yapının yolculuğu TRT tarafından hazırlanan “Büyük Keşif: Fatih Gemisi” belgeseliyle bu gece izleyici ile buluşuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği müjdeler ile toplamda 540 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfeden ve dünya çapında büyük başarılara ulaşan Fatih Sondaj Gemisi ile ilgili TRT çok özel bir belgesele imza attı.

Milyarlarca metreküp doğalgaz rezervi keşfetti

Türkiye, Fatih Sondaj Gemisi’yle Karadeniz’de 2020 yılında başladığı sondaj çalışmalarında bugüne kadar 540 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetti. Bu büyüklükteki bir rezerv, Türkiye’nin 12 yıllık doğal gaz tüketimine ve toplam doğal gaz ihtiyacının yüzde 36'sına karşılık geliyor. Türkiye’nin geleceği için çok önemli bir yolculuğa çıkan Fatih Sondaj Gemisi’nin sıra dışı serüveni ve bu devasa yapının işleyişi TRT tarafından mercek altına alınıyor.

Türkiye’ye ilkleri yaşatan Fatih Sondaj Gemisi ekibinin çalışmaları, yaşadıkları ve böyle bir organizasyonun parçası olmaya dair hissettikleri duygular TRT ekranlarına taşınıyor.

Son Müjde Amasra-1 kuyusundan geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 Haziran’da gerçekleştirdiği Zonguldak temasları sırasında Fatih Sondaj Gemisi’nin Sakarya gaz sahasındaki Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz keşfi daha yaptığı müjdesini vermişti.

Uzun süredir açık denizlerde doğal gaz arayışını sürdüren Fatih Sondaj Gemisi’ne dair merak edilen detaylar, araştırmanın zorlu safhaları ve elde edilen sonuçlara dair merak edilen her konu TRT ekranlarında yerini alıyor.

“Büyük Keşif: Fatih Gemisi” belgeseli bu gece saat 23.45’te TRT 1, TRT Belgesel, TRT Haber, TRT Avaz ve TRT Türk ekranlarında eş zamanlı olarak izleyiciyle buluşacak.