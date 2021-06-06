Mersin'de binanın çatısından sarkan kişi yürekleri ağza getirdi

MERSİN'de 5 katlı binanın çatısından sarkan bir kişi yürekleri ağza getirdi. Bir süre asılı kaldığı çatıdan kendini boşluğa bırakan şahıs, 5'inci katın balkonuna düşerek kurtuldu. Olay anı bir vatandaşın cep telefonu tarafından kaydedildi.

MERSİN merkez Yenişehir ilçesi 45 Evler Mahallesi'nde meydana gelen olayda; 5 katlı binanın çatısına çıkan bir kişi, aşağıya sarkarak 5'inci kat balkonuna inmeye çalıştı. Binanın çatısından sarkan kişiyi görenler ise yaşanan korku dolu anları heyecanla izledi. Binanın çatısında bir süre asılı kalarak ölümle burun buruna gelen kişi, ardından kendini boşluğa bıraktı. Çevredekilerin endişe içerisinde izlediği olayda 5'inci katın balkon demirinin üzerine düşen kişiyi evde bulunanlar tutarak ölümden kurtardı.

Kişinin binaya hangi amaçla çıktığı öğrenilemezken; yaşananlar ise bir kişi tarafından cep telefonu ile kaydedildi.