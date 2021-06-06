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Modernize edilen Leopard 2A4 tanklar Mehmetçik'in hizmetinde

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı İsmail Demir, Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) envanterindeki Leopard 2A4 tankları için üretilen zırh paketinin seri üretimine geçildiğini ve tanklara entegrasyonunun başladığını bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı İsmail Demir, Leopard 2A4 tankları için üretilen zırh paketine ilişkin Twitter hesabından paylaşım yaptı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) envanterindeki Leopard 2A4 tanklarının modern muharebe ortamına uygun olarak yeteneklerini artırma çalışmaları kapsamında Roketsan'daki Balistik Koruma Merkezi'nde tasarlanıp üretilen zırh paketinin seri üretimine geçildiğini belirten Demir, zırh paketinin tanklara entegrasyonun da başladığını vurguladı.

Demir, paylaşımında şu bilgilere yer verdi:

"Kule ve gövde bölmeleri için tehdit analizine göre farklı konfigürasyonlarda geliştirilen zırh paketi, halen dünya ordularındaki Leopard 2A4 tanklarında kullanılan en etkin balistik korumaya sahip. Yerli ve milli sistemlerle modernize edilen tanklar Mehmetçik'in hizmetinde."

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