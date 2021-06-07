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Kocasıyla tartışmaktan bıkan kadın kendini camdan attı!

ADANA’da eşiyle tartışmaktan sıkılan kadın 1. kattan atlayarak hastanelik oldu. Kadın kocasından şikayetçi olmazken, gözaltına alınan eşi serbest bırakıldı...

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi, Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hülya ve Mahmut S., Elazığ'dan Adana’daki akrabalarının yanına geldi. Burada çift geçim sıkıntısı nedeniyle kavga etti. Kavgadan bunalan Hülya S. birinci kattan atladı. Yere düşerek yaralanan kadın çağrılan ambulans ile Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hastanede kadının alınan ifadesinde, kendisini kimsenin atmadığını, kocasından şikayetçi olmadığını söylediği öğrenildi.
İfadesi alınan Mahmut S. ise serbest bırakıldı.

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