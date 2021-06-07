BIST 1.447
DOLAR 8,63
EURO 10,53
ALTIN 526,07
MEDYA

Masumlar Apartmanı 37. bölüm fragmanı (Sezon finali)

Masumlar Apartmanı dizisi 37. bölüm fragmanı yayınlandı. Masumlar Apartmanı'nın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacak? Masumlar Apartmanı 8 Haziran 2021 Salı Salı akşamı TRT 1'de...

Safiye ve Gülben, yaşamı takıntılarla dolu iki kız kardeştir. Kardeşleri Han ise hasta babalarının da bulunduğu bu aileyle dünya arasındaki tek gerçek bağlantıdır. Han’ın tüm hayat amacı iş ve ev arasında mekik dokuyarak bu aileyi ayakta tutmaktır.

Ancak Han’ın dünyası İnci’yi gördüğü anda değişecek; aşk, Han’ı ilk defa kendi mutluluğunun peşinden koşturacaktır. Her günü diken üstünde geçiren Derenoğlu ailesi, İnci’nin gelişiyle birlikte daha da kontrolden çıkacaktır.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kağıt Ev 8. bölüm fragmanı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Çukur 131. bölüm fragmanı: 4. sezon 39. bölüm (Final)
Modernize edilen Leopard 2A4 tanklar Mehmetçik'in hizmetinde
Mersin'de yürekleri ağza getiren görüntü! Ölümden kendi çabasıyla kurtuldu
BBC spikeri haber bültenine şortla çıktı! Sosyal medyada viral olan görüntü
Avcılar'da kadına şiddet anları cep telefonu kamerasına yansıdı
Şişli’de sürücünün bir anlık ihmali pahalıya patladı! Saniyeler içinde olup bitti
Bursa'da engelli sapık güpegündüz kadınları taciz etti! O anlar kamerada
Adana'da geri dönüşüm tesisinde yangın! Balyalar tutuştu her yer alev alev
Yorumlar