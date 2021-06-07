BIST 1.448
DOLAR 8,64
EURO 10,54
ALTIN 524,83
MEDYA

Camdaki Kız 9. bölüm fragmanı (Sezon finali)

Camdaki Kız dizisi 9. bölüm fragmanı yayınlandı. Camdaki Kız'ın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacak? Camdaki Kız 10 Haziran 2021 Perşembe akşamı Kanal D'de...

Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan dünyalar güzeli genç bir kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olan Nalan, Türkiye'nin en büyük oteller zinciri olan Koroğlu'nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğlu'yla evlilik arifesinde bulur. Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da kısa bir zaman sonra hayatları gerçek bir karanlığa gömülecektir.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Masumlar Apartmanı 37. bölüm fragmanı (Sezon finali)
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Kağıt Ev 8. bölüm fragmanı
Mersin'de binanın çatısından sarkan kişi yürekleri ağza getirdi
Modernize edilen Leopard 2A4 tanklar Mehmetçik'in hizmetinde
TRT’den Özel Belgesel: “Büyük Keşif: Fatih Gemisi”
BBC spikeri haber bültenine şortla çıktı! Sosyal medyada viral olan görüntü
Avcılar'da kadına şiddet anları cep telefonu kamerasına yansıdı
Şişli’de sürücünün bir anlık ihmali pahalıya patladı! Saniyeler içinde olup bitti
Bursa'da engelli sapık güpegündüz kadınları taciz etti! O anlar kamerada
Yorumlar