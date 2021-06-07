Humus nasıl yapılır enfes lezzet!

En sevilen mezeler arasında yer alan humusu bu akşam sofralarınıza taşımaya ne dersiniz? İşte sizler için tarifi...

Humus herkes tarafından çok sevilen yapımı oldukça kolay bir yemektir. Genellikle meze olarak kullanılan humus sofralarda yerini almıştır. Dakikalar için hazırlayabileceğiniz humus için en önemli malzemedir. İşte humusun yapımı için gerekli malzeme listesi ve ayrıntılı tarifi…

Malzemeler;

2 Su bardağı Nohut, 1 çay bardağı zeytin yağı, 1 çay bardağı tahin, 1 çay bardağı limonsuyu, 1 attlı kaşığı kimyon, 2 diş sarımsak, Yeterince tuz.