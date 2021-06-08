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Devlet Bahçeli: Millet İttifakı "Zillet" İttifakı'dır!

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündemi değerlendirdi. Millet İttifakı için "Zillet İttifakı" yakıştırmasını yapan Bahçeli, "Nitekim Zillet İttifakı siyasetini Türkiye'ye karşı konuşlandırmıştır! Köksüz ve kişiliksiz bir muhalefet anlayışı karşımızdadır" ifadelerini kullandı.

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündemi değerlendirdi. Bir süredir yoğun geçen gündeme karşı muhalefetin ve Millet İttifakı'nın tutumunu eleştiren Bahçeli, özellikle Millet İttifakı'na oldukça sert eleştirilerde bulundu.

Millet İttifakı için "Zillet İttifakı" yakıştırmasını yapan Bahçeli, "Nitekim Zillet İttifakı siyasetini Türkiye'ye karşı konuşlandırmıştır! Köksüz ve kişiliksiz bir muhalefet anlayışı karşımızdadır. Muhalefet iktidarı düşürmek için vatanı bile düşürmeye hazırdır. Ancak bu vatan düşmeyecek, Türkiye yenilmeyecek, Türk milleti "Zillet"e boyun eğmeyecektir!" ifadelerini kullandı.

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