İki farklı aşı olmak tehlikeli mi? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan cevapladı

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Sinovac aşısı olduğunu ve dördüncü ayda oluşan antikorun sıfır olduğunu söyledi. Ceyhan, sağlıkçılara üçüncü dozu önerdiğini söyleyerek bu aşının farklı bir yapıda olabileceğini ifade etti.

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, iki farklı yapıdaki aşının ayrı ayrı dozda vurulamayacağını söyledi. Üçüncü doz aşının farklı yapıda olabileceğini anlatan Ceyhan, Sinovac aşısı olduğunu ve dördüncü ayda antikorun sıfır düzeyinde gerçekleştiğini ifade etti.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Habertürk'te Fatih Altaylı'nın sorularını cevapladı. İki farklı yapıda aşının aynı dozda olsa uygulanamayacağını ve koruyuculuğunun olmayacağını ifade eden Ceyhan, bu tür uygulamaların aşının etkisini azalttığını söyledi.

İşte Ceyhan'ın açıklamaları:

"Şu anda elimizdeki bilgiyle söyleyebileceğimiz tek şey, aksi ispat edilinceye kadar, ilk iki dozun mutlaka aynı aşı olması gerektiğidir. Üçüncü dozu ben sadece sağlık personeli için önerdim çünkü Türkiye'nin tamamı için üçüncü bir doz diye bir veri de yok elimizde.

Böyle bir durumda (üçüncü doz) bunu farklı bir aşıdan da yapabilirsiniz. Nedeni de şu; gerçekten Sinovac aşısı yapılmış sağlık personelinde biz kendi üzerimizde de denedik. Bölümümüzde 8 kişi antikorlarımıza baktık ve sıfır. Sekizimizin birden 4'üncü ayda sıfır.

Birçok bu şekilde veriler gelmeye başladı. Herkes kendi çapında değerlendiriyor ve bakanlık henüz hastaneye yatan hastalar, yoğun bakıma yatanlar ve ölümler arasında ne kadar Biontech aşısı olanlar var ne kadar Sinovac aşısı olanlar var bu veriyi yayınlamadı."