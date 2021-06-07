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DÜNYA

Kudüs’te otopark zemini çöktü araçlar tek tek çukura düştü

KUDÜS'te bir hastanenin otoparkının zemini çökmesi sonucu oluşan çukura araçlar düştü. O korkunç anlar saniye saniye kaydedildi.

İşgal altındaki Kudüs’te bulunan bir hastanenin otoparkının zemini çöktü. Aniden çöken zemin nedeniyle otoparkta büyük çukur oluşurken otoparkta bulunan peş peşe çukura düştü.

Olayda ölü ve ya yaralı olmazken sivil savunma ekipleri, oluşan çukura düşen olma ihtimaline karşı çalışmalar gerçekleştirdi. Polis, çevrede yeni çökmeler olabileceği gerekçesiyle halkı bölgeden uzaklaştırdı.

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