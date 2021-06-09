Hadi Özışık Sedat Peker ile olan görüşmenin videosu hakkında ilk kez konuştu

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in gazetecileri hedef alan gizli kayıtlarının perde arkasını Hadi Özışık anlattı. O kayıt nasıl alındı, Süleyman Soylu iddiasının gerçeği ne?, Özgür Özel bir gün önceden o videoyu nasıl izledi? Hadi Özışık Sedat Peker videosunun tüm gerçeklerini anlattı...

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker tuzak kurduğu gazetecilerin görüntülerini yayınlamıştı. Son olarak Veyis Ateş'i hedef alan Sedat Peker, ilk tuzağı da Hadi Özışık'a kurmuştu. Hadi Özışık iddiaların ardından ilk kez konuşuyor. Gerçekte neler oldu, Sedat Peker ilk olarak nasıl ve neden aradı? Süleyman Soylu ile Sedat Peker arasında aracılık yaptı mı?

Hadi Özışık, Sedat Peker olayının perde arkasına ilişkin şunları anlattı:

-Bana yönelttiğiniz eleştirilerin tamamını alıp başım üstüne koyuyorum. Ben sizi hayal kırıklığına uğrattım, mesleğime aileme yakışmayan davranışın içinde oldum. Üzerime vazife olmayacak bir konuda işgüzarlık yaptım. Bu işgüzarlığım sebebiyle 30 yıllık kadim dostum Süleyman Soylu'yu haberdar olmadığı bir konuda zor durumda bıraktım. Ona yöneltilen itibar suikastinin ana sebebi ben oldum.

Mesafeyi korumadım hatalıyım

-Organize suç lideri olsun olmasın ya da olmasın hakkında türlü iddialar olan, ülkesini bırakıp kaçan biriyle irtibat halinde oldum. Mesafemi korumadım, konuştum ve samimi oldum. Bu konuda hatalıyım. Gazeteci herkesle konuşur doğru ama mesafeyi korumak şartıyla ben bu mesafeyi korumadığım için hatamı kabul ediyorum.

Rezil iddiayı reddediyorum

-Ancak ben şunu net bir şekilde söylüyorum, ne kimseyi sattım ne de vatanıma milletime ihanet ettim.Bu suçlamayı kabul etmiyorum, etmeyeceğim. Hele hele içişleri bakanı Süleyman Soylu'ya kumpas kurduğum şeklindeki ağır iddiayı, CHP'li Özgür Özel'in iddia ettiği gibi Süleyman Soylu ile Peker arasında mesaj götürüp getirdiğim, ulaklık, kuryelik yaptığım yönündeki rezil iddiayı da tümüyle reddediyorum. Her şeyi tüm çıplaklığıyla anlatacağım.

Sedat Peker ile ilk görüşme nasıl oldu?

Hadi Özışık, Sedat Peker'in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu övdüğü bir videosunu yayınladı ve o videodan sonra kendisini onun aradığını şöyle anlattı:

-Face Time'dan arayan bir kişi Reisim Sedat Peker sizinle görüşmek istiyor dedi. Aldım telefonu Hadi abi nasılsın diye başladı. Bana birilerinin içişleri bakanını üzerine çekmek istediğini söylüyor. Bu ne anlama geliyor? Sedat Peker durup dururken bu açıklamasından sonra beni niye aradı sizce? O kadar net ki anlayacağınız benim üzerimden Soylu'ya mesaj göndermek istiyor. Ben bu konuda herhangi bir yorum yapmadım. Kendi yaşadıklarını anlattı ben de dinlemekle yetindim. O konuşurken benim gazetecilik iştahım kabardı. Ya dedim acaba Sedat Peker ile bir röportaj yapsam... Kendisine bu talebi ilettim 'emrin olur' dedi. Kendisine geri döneceğimi söyledim görüşme bitti. Bu görüşme olduğunda hakkında bir dosya olup olmadığını biz bilmiyoruz. Aynı gün içinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya aradım ve Sedat Peker ile röportaj yapmak istediğimi söyledim. Soylu ne dedi bana, Habertürk'te söylediği gibi ne bir eksik ne fazla: işine bak dedi telefonu kapattı. Soylu ile benim aramda geçen bir çok görüşmede Sedat Peker ismi bir daha hiç bir zaman geçmedi. Şayet ben bir daha Sedat Peker ismini geçirmiş olsaydım, Soylu o an benimle olan dostluğunu bitirirdi. Huyunu suyunu biliyorum, bildiğim için bir daha Sedat Peker'in P harfini bile geçirmedim. Ben bayram günü aradığımda 'O adamla irtibat halinde olduğunu bilmiyordum' diyerek benimle irtibatını kopardı Süleyman Soylu.

Sedat Peker'in yayınladığı videodaki görüşme nasıl oldu?

-Bir tuzakla karşı karşıya olduğumu o görüşmenin kayıt altına aldığını bilmiyorum. Gecenin 3'ünde beni kayıt altına aldığı o videoyu bana gönderiyor. Ben kendisini arayıp konuştum, detayları biliyorsunuz. Bu görüşmeden sonra Sedat Peker ne yaptı ismimi geçirdiği videonun altında 'Hadi Özışık ile Süleyman Özışık'ı karıştırdım dedi mi demedi mi? Peki şimdi soruyorum; bu düzeltmeyi yapan Sedat Peker daha sonra Süleyman Özışık'tan bahsetti mi hiç? Hayır... Sadece benim adımı kullandı. Benimle gizlice kayıt altına aldığı videoyu yayınladı. Niye bunu yaptı sizce? Niye Süleyman Özışık üzerinden gitmedi? Soylu'nun dostu olan benim adımı kullanacaktı bu daha çok işine yarıyordu. Benim ismimi kullanmak daha inandırıcı olacaktı o da bunu yaptı. Süleyman Soylu'nun bir başka dostu Reşat Hacı Fazlıoğlu'na ne diyordu? Benimle yaptığı görüşmenin birebir aynısı. 'Abi hani bu adam benim dönüş biletimdi, hani bize iadei itibar yapacaktı?' bunları söylemedi mi aynı tuzağı ona da kurmadı mı? Bu dönüş biletini sana kim söyledi kardeşim? İade-i itibar yapacağını ilişkin sana kim söyledi bunu açıkla! Ben sana böyle bir ifade kullanmadım. Varsa Süleyman Soylu Nisan'ı beklesin gibi bir ifadesi varsa, madem gizli kayıt altına aldık diyorsun onu da açıkla... Olmayan bir şeyi doğrulatmak adına gizlice aldığı kayıtlar ve sonra da bunları sosyal medyada yayınlamalar.

Özgür Özel nereden biliyor? Sedat Peker ona gönderdi mi?

-O günü hatırlayın! Özgür Özel bir gün önce televizyon ekranlarında çıktı her şeyi bir gün önce öğrenmiş gibi -Peker'in videosu henüz yayında değil ama- benden söz etti Halk TV'de... Özgür Özel'in iddialarından sonra ben Halk TV'yi aradım bağlamadılar, benim söylediklerimi yarım yamalak anlattılar, benim yayına katılmak istemediğimi söylediler. Yalan ben katılmak istedim bağlamadılar. Sonra buradan Özgür Özel'i ispata çalıştım. Yayından çıktığım anda hemen burda konuştum. Yayından sonra elektronik postama bir mesaj geldi. Burcu Nazlı adındaki PR ajansı sahibi sanırım kendisini tanımıyorum, bir açıklama göndermiş 'Hadi Özışık Sedat Peker'i yalanladı'. Tezgah o kadar belli ki... Bu açıklamadan kısa süre sonra bildiğiniz o gizli kayıtlar ortaya saçıldı. Meğer her şey geceden planlanmış. Bana gelen video bir gün önce Özgür Özel'e de gönderilmiş. Ya da yakınlarından birine... Benim gizli kaydım konusunda Özgür Özel bilgi sahibi olmuş. Yayınlanmadan 1 gün önce bu videolarla ilgili meydan okuyor.