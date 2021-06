Cumhurbaşkanı'na kameralar önünde tokat attı! Fransa'da Macron bu kez gerçek tokat yedi

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Drome bölgesinde selamladığı kalabalıktan bir kişi tarafından tokatlandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Drome bölgesinde kalabalığı selamlarken hayatının şokunu yaşadı. Kalabalığın yanına gidip el sıkışan Macron, bir anda "Kahrolsun Macron" diye bağıran adamın tokatlı saldırısına uğradı. Daha önce politik olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan dahil birçok dünya liderince tokatlanan Macron, bu kez kendi halkından gerçek bir tokat yedi. O anlar kameralarca an be an kaydedilirken, tokat atan adama korumalar müdahale etti. Olayla iki kişi gözaltına alındı.