Kılıçdaroğlu'ndan Melih Bulu'ya olay çıkış: Onurun varsa istifa et!

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Boğaziçi Üniversitesi'ne yapılan kayyum rektör ataması için bir kez daha çok sert konuştu. Kılıçdaroğlu Melih Bulu'ya olan tepkisini "Sen o üniversiteye bırak rektör olmayı, hoca dahi olamazsın. Onurun varsa istifa et, istifa etmek erdemdir!" sözleriyle ifade etti.

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Boğaziçi Üniversitesi'ne yapılan kayyum rektör ataması için bir kez daha çok sert konuştu. Kılıçdaroğlu Melih Bulu'ya olan tepkisini "Sen o üniversiteye bırak rektör olmayı, hoca dahi olamazsın. Onurun varsa istifa et, istifa etmek erdemdir!" sözleriyle ifade etti.

Kılıçdaroğlu, Melih Bulu'nun üniversitede ders veren hocalardan birini işten çıkarmasını da eleştirerek hocanın sosyal medyada paylaştığı veda mektubunu da toplantıda okudu. Mektubun üzerine Kılıçdaroğlu;

"Hiç endişelenmeyin, güzel günler göreceğiz. Hep beraber mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz" diyerek grup toplantısından Boğaziçi öğrencilerine seslendi.