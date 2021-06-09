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Bartında akaryakıt istasyonunda alev topuna dönen araçtan böyle çıktı

İhlas Haber Ajansı

Bartın'da akaryakıt istasyonundan yakıt alan araç bir anda alev topuna döndü. Otomobil sürücüsü alevlerin sardığı otomobilden hızla inip uzaklaşırken, istasyon personelinin soğukkanlı müdahalesi ile yangın söndürüldü.

Olay, Bartın’ın Kozcağız beldesindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. 74 AF 840 plakalı aracı ile akaryakıt almak için istasyona giren Muhammet B. aracına binip kontağı çevirdiği anda araç alev topuna döndü.

Alevler içindeki otomobilin kapısını kısa süre içinde açarak araçtan inmeyi başaran M.B. panikle araçtan uzaklaşırken, istasyon çalışanları ise yangın tüpleri ile yanan araca soğukkanlı bir şekilde müdahale ettiler.

Yangın istasyon çalışanlarının müdahalesi ile kısa sürede söndürülürken, o anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. İstasyon çalışanlarının yangına soğukkanlı bir şekilde müdahalede bulunmaları olası bir facianın da önüne geçti.

Olay sırasında vücudunda yanıklar oluşan Muhammet B., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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