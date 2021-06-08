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İstanbul Eyüpsultan'da vicdansız taksi sürücüsü köpeği ezip kaçtı

İSTANBUL Eyüpsultan'da taksi şoförü, girdiği sitenin girişindeki 'Zeytin' isimli köpeği ezerek kaçtı. Taksinin köpeğe çarptığı anlar kameralara yansırken ezilen köpek öldü. Üzüntüye boğulan vatandaşlar ise köpeği sitedeki bir arsaya gömdü.

İSTANBUL Eyüpsultan Emniyettepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda; 34 TDE 97 plakalı taksi sürücüsü, siteye giriş yapmak istedi. Kapının açılmasıyla siteye giren taksici, girişteki 'Zeytin' isimli köpeği ezdi. Kısa bir süre duraklayan taksici ardından sitenin içerisine doğru ilerleyerek uzaklaştı. Köpeğin ezildiği o anlar ise kameralara yansıdı.

Olayın ardından siteye gelen vatandaşlar, köpeğin hareketsiz şekilde yerde yattığını fark etti. Köpeğin ezildiğini anlayan vatandaşlar, sitenin güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonrasında taksinin köpeği ezdiği ve sonrasında uzaklaştığı ortaya çıktı.

Büyük bir üzüntü yaşayan site sakinleri, köpeğin cansız bedenini alarak sitedeki bir boş arsaya gömdü. Vatandaşların köpeğin karnesini çıkartmalarının ardından taksici hakkında emniyete şikayette bulunacakları öğrenildi.

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