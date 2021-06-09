Akşener'den müsilaj tepkisi! Erdoğan'ı hedef aldı

Partisinin grup toplantısında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, son günerde Marmara'yı ve çevre denizleri saran müsilaj (deniz salyası) için değerlendirmelerde bulundu. Canlı yayında dikkat çeken açıklamalar yapan Akşener, müsilaj kabusu için de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı. "Sayın Erdoğan'ın daha önce ekonomi bizim işimiz dediğinde başımıza gelenler ortada. Bir konuda 'Bu bizim işimiz' dediği anda ben titremeye başlıyorum. Tansiyonum düşüyor" şeklinde konuştu.

Partisinin grup toplantısında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, son günerde Marmara'yı ve çevre denizleri saran müsilaj (deniz salyası) için değerlendirmelerde bulundu. Müsilajın sebepleri, sonuçları ve çözümleri ile ilgili de konuşan Akşener, partisinin bu sorundan kurtulmak için hangi çalışmaları yaptıklarını da aktardı.

Canlı yayında dikkat çeken açıklamalar yapan Akşener, müsilaj sorunu için de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı. "Sayın Erdoğan'ın daha önce ekonomi bizim işimiz dediğinde başımıza gelenler ortada. Bir konuda 'Bu bizim işimiz' dediği anda ben titremeye başlıyorum. Tansiyonum düşüyor" şeklinde konuştu.

Müsilaj probleminin çözümü için neler yapılabileceği hakkında partisinin çalışmalarını da aktaran Akşener, "Bu bela yeni değil, ilk defa 2007 yılında ortaya çıktı. O felaket ancak 2 yılda temizlenebildi. Yeniden ortaya çıktığında, bilim insanları başta bakanlık olmak üzere ilgili yetkilileri uyardı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ne yaptı? Mayısın ortalarına kadar bunun sıradan bir plankton artışı olduğunu, numune almaya bile gerek olmadığını söyledi. Son bir haftada müsilaj kıyılarımızı sarıp gündem olunca nihayet bakanlık acil durum eylem planı yapmaya karar verdi" ifadelerini kullandı.