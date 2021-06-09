BIST 1.450
DOLAR 8,57
EURO 10,47
ALTIN 522,55
MEDYA

İlber Ortaylı yine yaptı yapacağını! Hülya Avşar tiye aldı Cansu Canan Özgen göndermesi

Tarihçi İlber Ortaylı ile bir araya gelen Hülya Avşar’ın Cansu Canan Özgen’e gönderme yapması olay oldu.

Tarihçi İlber Ortaylı, sunucu Cansu Canan Özgen'in Instagram üzerinden yaptığı canlı yayına katılmış, yayının bittiğini zanneden Ortaylı, Özgen için "Maşallah, şuna bak" ifadelerini kullanmıştı. Bu olay uzun süre sosyal medyanın gündeminden inmemişti.

Ünlü sanatçı Hülya Avşar, tarihçi İlber Ortaylı ile buluştu. Avşar, Ortaylı ile bir araya gelişinde, aylar öncesindeki olaya gönderme yaptı. Sohbet sırasında cep telefonunu eline alarak kayda başlayan Avşar, Cansu Canan Özgen olayına gönderme yaparak, “Ben gideceğim, arkamdan ‘ne hoşmuş’ diyeceksin tamam mı? Ben duymuyormuşum gibi.” dedi. Avşar o anların videosunu Instagram hesabından "Bizim canlı yayın da açık kalmış" notuyla paylaştı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Hadi Özışık Sedat Peker ile olan görüşmenin videosu hakkında ilk kez konuştu
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bartında akaryakıt istasyonunda alev topuna dönen araçtan böyle çıktı
Baht Oyunu 1. bölüm fragmanı
Kırmızı Oda 41. bölüm fragmanı
İstanbul Eyüpsultan'da vicdansız taksi sürücüsü köpeği ezip kaçtı
Cumhurbaşkanı'na kameralar önünde tokat attı! Fransa'da Macron bu kez gerçek tokat yedi
Kılıçdaroğlu'ndan Melih Bulu'ya olay çıkış: Onurun varsa istifa et!
Ece Üner'i izlerken çileden çıktı! Ebru Polat ağzını bozup küfür etti
Devlet Bahçeli: Millet İttifakı "Zillet" İttifakı'dır!
Yorumlar 2 yorum