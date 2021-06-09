İlber Ortaylı yine yaptı yapacağını! Hülya Avşar tiye aldı Cansu Canan Özgen göndermesi

Tarihçi İlber Ortaylı ile bir araya gelen Hülya Avşar’ın Cansu Canan Özgen’e gönderme yapması olay oldu.

Tarihçi İlber Ortaylı, sunucu Cansu Canan Özgen'in Instagram üzerinden yaptığı canlı yayına katılmış, yayının bittiğini zanneden Ortaylı, Özgen için "Maşallah, şuna bak" ifadelerini kullanmıştı. Bu olay uzun süre sosyal medyanın gündeminden inmemişti.



Ünlü sanatçı Hülya Avşar, tarihçi İlber Ortaylı ile buluştu. Avşar, Ortaylı ile bir araya gelişinde, aylar öncesindeki olaya gönderme yaptı. Sohbet sırasında cep telefonunu eline alarak kayda başlayan Avşar, Cansu Canan Özgen olayına gönderme yaparak, “Ben gideceğim, arkamdan ‘ne hoşmuş’ diyeceksin tamam mı? Ben duymuyormuşum gibi.” dedi. Avşar o anların videosunu Instagram hesabından "Bizim canlı yayın da açık kalmış" notuyla paylaştı.