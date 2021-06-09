Ankara'da sağanak yağış sele dönüştü su baskınları yaşandı araçlar sulara kapıldı

Ankara'da sağanak yağış sele dönüştü. Mamak ilçesinde yoğun sağanak yağış nedeniyle sel meydana geldi. Caddeler su altında kalırken, araçlar sürüklendi.

Bir süredir Ankara'da etkili olan yağışlı hava öğle saatlerinde kendini sağanak yağmur olarak gösterdi. Yağış nedeniyle trafik olumsuz etkilenirken, bazı yerlerde su baskınları yaşandı.

Mamak'ta yağışla birlikte sel yaşandı. Araçlar ve çöp konteynerleri yola doğru savruldu. Bazı arazlar suların ortasında kaldı.