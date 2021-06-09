Ballı yumurta nasıl yapılır farklılık arayanlar bayılacak!

Hafta sonu kahvaltılarınız için çok lezzetli bir tarifimiz var ballı yumurta! İşte sizler için tarifi...

Hafta sonu kahvaltılarının olmazsa olmazı yumurtadır. Ama gelin görün ki protein ve besin değeri yüksek, doyuruculuğu ve ekonomikliğiyle her evin olmazsa olmazı yumurtayı kahvaltıya sadece klasik tariflerle davet etmek ona biraz haksızlık olur. Sizler biraz faklı bir yumurta tarifi denemek istiyorsanız ballı yumurta tam da sizlere göre. İşte sizler için tarifi şimdiden afiyetler olsun...

Malzemeler;

5 adet yufka, 5 adet yumurta, 50 gram bal, 2 yemek kaşığı tereyağ.