Parmağı damacana deliğine sıkışan 2 yaşındaki çocuk kurtarıldı
Kocaeli'de 2 yaşındaki çocuk damacanayla oynarken delik kapağına parmağını sıkıştırdı, itfaiye müdahale etti.
KOCAELİ'de, parmağı delik damacana kapağına sıkışan 2 yaşındaki çocuğun imdadına itfaiye ekipleri yetişti.
Alınan bilgiye göre, Gebze ilçesinde yaşayan 2 yaşındaki Ensar Vurgun, evde oyun oynadığı sırada parmağını delik olan damaca kapağına sıkıştırdı.
Durumu fark eden aile, çocuklarını alarak Gebze Fatih Devlet Hastanesine başvurdu.
Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kapağın çıkmaması üzerine itfaiye ekiplerinden yardım istendi.
Hastaneye gelen ekipler, alçı kesme makinesi yardımıyla kapağı keserek çocuğun sıkışan parmağını çıkardı.