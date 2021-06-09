BIST 1.449
DOLAR 8,57
EURO 10,47
ALTIN 522,95
GÜNCEL

Parmağı damacana deliğine sıkışan 2 yaşındaki çocuk kurtarıldı

Anadolu Ajansı

Kocaeli'de 2 yaşındaki çocuk damacanayla oynarken delik kapağına parmağını sıkıştırdı, itfaiye müdahale etti.

KOCAELİ'de, parmağı delik damacana kapağına sıkışan 2 yaşındaki çocuğun imdadına itfaiye ekipleri yetişti.

Alınan bilgiye göre, Gebze ilçesinde yaşayan 2 yaşındaki Ensar Vurgun, evde oyun oynadığı sırada parmağını delik olan damaca kapağına sıkıştırdı.

Durumu fark eden aile, çocuklarını alarak Gebze Fatih Devlet Hastanesine başvurdu.

Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kapağın çıkmaması üzerine itfaiye ekiplerinden yardım istendi.

Hastaneye gelen ekipler, alçı kesme makinesi yardımıyla kapağı keserek çocuğun sıkışan parmağını çıkardı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Bolivya parlamentosunda darbe tartışması: Yumruklar havada uçuştu
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
ABD'de çıplak halde bar basan kadın ortalığı dağıttı!
Hadi Özışık, iddiaların ardından ilk kez konuştu
Akşener'den müsilaj tepkisi! Erdoğan'ı hedef aldı
Hadi Özışık Sedat Peker ile olan görüşmenin videosu hakkında ilk kez konuştu
Bartında akaryakıt istasyonunda alev topuna dönen araçtan böyle çıktı
Yatak odasında erkek çocuğuna taciz! İğrenç olayın görüntüsü çıktı
Baht Oyunu 1. bölüm fragmanı
Kırmızı Oda 41. bölüm fragmanı
Yorumlar