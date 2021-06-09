Bolivya parlamentosunda darbe tartışması: Yumruklar havada uçuştu

BOLİVYA'da Devlet Başkanı Evo Morales‘in 2019'da istifaya zorlanmasının ardından geçici devlet başkanlığı görevini üstlenen Jeanine Anez'in tutuklanmasına yol açan suçlamaların tartışıldığı Yasama Meclisi'nde milletvekilleri birbirine girdi. Yumrukların havada uçuştuğu kavgayı diğer siyasetçiler araya girerek ayırdı.

Bolivya'da Kasım 2019'da ABD destekli darbeyle sonuçlanan tartışmalı seçim sürecinin ardından 1 yıl geçici devlet başkanlığı görevini yürüten Anez'e ilişkin hukuksal sürecin ve suçlamaların görüşüldüğü parlamento binası milletvekilleri arasındaki şiddetli kavgalara sahne oldu.

Muhalefet partiler ve iktidardaki sosyalist MAS partisinin arasında, Anez'in 'seçim sahtekarlığı' mı yoksa 'darbe' suçlamasıyla mı yargılanması gerektiği konusunda tartışma çıkınca yumruklar havada uçuştu.

Tartışmanın büyümesinin ardından muhalif politikacı Henry Montero ile MAS (Sosyalizm Hareketi) Partisi Milletvekili Antonio Colque kavgaya tutuştu.

İki siyasetçi arasında itişmeyle başlayan kavga, Colque'un yumruğuyla hiddetlenince iki vekil yere düşerek birbirlerine vurmaya devam etti.

Montero ile Colque'un diğer siyasetçiler tarafından zar zor ayrılmalarının ardından ise iki kadın milletvekilinin birbirlerinin saçlarından sürükledikleri görüldü.

Ne olmuştu?

Eski Devlet Başkanı Evo Morales ülkeyi 13 yıl yönetmiş ve kitlesel protesto gösterileri ile ordunun baskısının ardından görevinden istifa ederek Meksika'ya gitmişti.

O dönem, Bolivya Çok Uluslu Yasama Meclisinin üst kanadı Senatörler Meclisi Başkan Yardımcısı muhalif Jeanine Anez'in devlet başkanlığı görevine getirildiği ülkede, çoğunluğu yerlilerden oluşan Anez karşıtları günler süren protestolar düzenlemiş ve bu protestolarda 30'dan fazla kişi ölmüştü.

Anez'in göreve gelmesini takip eden 3 ay içinde düzenlenmesi gereken genel seçimler, 18 Ekim 2020'de gerçekleştirilmiş, Morales'in adayı Luis Arce Catacora seçimi yüzde 55 oy olarak ilk turda kazanmıştı.

Morales, Catacora'nın genel seçimi kazanmasının ardından, ayrılışının birinci yılında ülkesine dönmüştü.

Morales'in 'darbe' olarak nitelediği istifa sürecinin ardından Anez ile eski 5 bakan hakkında 13 Mart'ta yakalama kararı çıkarılmıştı.

Anez, 14 Mart'ta tutuklanmış, polisten kaçmaya çalışırken bazaya saklandığı ortaya çıkmıştı.