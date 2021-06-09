Fahrettin Koca duyurdu Gülşen soluğu hastanede aldı: İnanıyorum ki...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın müzisyenlerin aşı olabileceklerini açıklamasının ardından harekete geçen şarkıcı Gülşen, hemen aşı randevusu aldı. Bugün aşı yaptıran şarkıcı, o anları Instagram hesabından paylaştı.

Twitter hesabından dün açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekiplerinin aşı olmaya başlayabileceğini duyurmasının ardından ünlü isimler peş peşe randevu almaya başladı. Bunların başında da şarkıcı Gülşen geldi.



Bugün koronavirüs aşısı yaptıran Gülşen, o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Instagram hesabından paylaşım yapan şarkıcı "Devlet aşı gruplandırmasıyla müzisyen kimliğimin bana sunduğu imkanlar çerçevesinde bugün aşımı oldum. Darısı tüm çalışma arkadaşlarımızın, tüm halkımızın ve aslında bütün dünyanın başına. Umarım ışık görünmüştür ve bu zor günler artık bitmek üzeredir" ifadelerini kullandı.



"Sahnelerimize kavuşmak için gün sayıyoruz"

Paylaşımının devamında Gülşen"1,5 yıldır devam eden, müziğin, tiyatroların sustuğu, hiç bir sanat dalının icra edilemediği hatta yok sayıldığı, bu yolda emek veren hiç kimsenin hiç bir yardım görmeden bu günlere geldiği (ya da ne yazık ki gelemediği) sonuçları en ağır, en karanlık tablo bizimkisi. Bir an evvel yaraların sarılması için, (bunu tüm sektörümüz adına söylüyorum) çıkardığımız seslerimizin duyulduğunu, işlerimizin başına dönebileceğimizi bilmeye çok ihtiyacımız var. Seyircilerimize, ait olduğumuz sahnelerimize kavuşmak için gün sayıyoruz. İnanıyorum ki çok az kaldı. Şifa olsun, çok güzel olsun her şey" dedi.