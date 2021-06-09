Mega projelere karşı kirli oyunlar sergilemişler!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM'deki grup toplantısında, AK Parti yönetimin son 20 yılda Türkiye'ye kazandırdığı dev yatırımlardan bahsetti. Bunun üzerine muhalefetin ve özellikle de CHP'nin bu yatırımlara nasıl engel olmaya çalıştığını ifade eden "Yatırım düşmanı CHP" isimli bir video izletti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM'deki grup toplantısında, AK Parti yönetimin son 20 yılda Türkiye'ye kazandırdığı dev yatırımlardan bahsetti. Bunun üzerine muhalefetin ve özellikle de CHP'nin bu yatırımlara nasıl engel olmaya çalıştığını ifade eden "Yatırım düşmanı CHP" isimli bir video izletti.

Videoda AK Parti'nin iktidarda olduğu 20 yıl boyunca Türkiye'ye kazandırdığı ve Türkiye'nin sanayi, ulaşım, sağlık, teknoloji gibi alanlarda ilerlemesine önayak olduğu projelerin sergilendiği gibi; bu videolara muhalefetin ve özellikle de CHP'nin nasıl karşı geldiği, engel olmaya çalıştığı, yaptıkları konuşmalar ve provokasyonlar ekrana getirildi.