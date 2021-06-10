BIST 1.449
DOLAR 8,59
EURO 10,46
ALTIN 520,73
MEDYA

Savaşçı 109. bölüm fragmanı (Final)

Savaşçı dizisi 109. bölüm fragmanı yayınlandı. Savaşçı'nın bu hafta yayınlanacak final bölümünde neler yaşanacak? Savaşçı 12 Haziran 2021 Cumartesi akşamı FOX'ta...

Özel Kuvvetler Komutanlığına, kamuoyunda bilinen adıyla Bordo Bereliler'e, mensup bir timin destansı hikayesini anlatan Savaşçı, bir dönem Bordo Bereliler’in seçkin birliklerinden olan ünlü Kılıç Timi, komutanları Albay Halil İbrahim Kopuz ve Yüzbaşı Kağan Bozok’un hapisten çıkıp tekrar timi toplamaları ve göreve dönüşleriyle başlar.

Üstün beceri, görev duygusu ve sonsuz vatan sevgisiyle Kılıç Timi, ülkenin ihtiyaç duyduğu her noktada görev alacak; Türkiye’nin sıkılmış yumruğu, bükülmez bileği olacaktır. Aşklarını, özlemlerini, yaşadıkları türlü zorlukları omuzlarında taşıyan bu genç adamlar, kendilerini adadıkları vatan için her şeylerini fedaya hazırdırlar.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İzmir'de can çekişen çocuk Heimlich manevrasıyla kurtarıldı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Mustafa Sandal'ın Milli Takım şarkısı beğenilmedi! Tarkan TT oldu
İstanbul Haliç'te köpek balığı görüntüledi
Erdoğan'ın 'Aç olanları siz doyuruverin' sözleri olay oldu! Muhalefet ayağa kalktı
Fahrettin Koca duyurdu Gülşen soluğu hastanede aldı: İnanıyorum ki...
Mega projelere karşı kirli oyunlar sergilemişler!
Mudanya'da teknesine müsilaj takıldı az daha boğuluyordu
Ankara'da sağanak yağış sele dönüştü su baskınları yaşandı araçlar sulara kapıldı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantı yolunda otomobil cayır cayır yandı
Yorumlar