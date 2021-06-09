İzmir'de can çekişen çocuk Heimlich manevrasıyla kurtarıldı

İZMİR'in Karabağlar ilçesindeki bir pizzacıda annesiyle pizza yerken nefes borusuna pizza kaçan çocuk, ilk yardım eğitimi alan işletme sahibi Serhat Pirim'in (35) uyguladığı 'Heimlich' manevrası yöntemiyle kurtarıldı. O anlar, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İZMİR'in Karabağlar ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan bir pizzacıda meydana gelen olayda; annesiyle pizza yediği sırada nefes borusuna pizza takılan 2 yaşlarındaki çocuk, fenalaşmaya başladı. O sırada pizza işletmecisi Serhat Pirim, çocuğun çırpındığını görünce kollarına alarak 'Heimlich' manevrası uyguladı. Pirim'in uğraşları sonucu nefes borusuna kaçan pizza çıkarken; çocuk, tedbir amaçlı yakındaki sağlık merkezine kaldırıldı. Yapılan tedavisinin ardından çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu ve taburcu olduğu öğrenildi.

Olay anı ise iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi. Görüntüde; pizza yiyen çocuğun nefes borusunun tıkanması ve aniden fenalaştığı annesinin panik içinde olduğu görülürken işletme sahibi Serhat Pirim'in bebeği kucağına alarak 'Heimlich' manevrası yaptığı anlar görüntülendi. Ayrıca görüntüde Pirim'in çocuğu kucağına alıp sağlık merkezine doğru gittiği yer aldı.