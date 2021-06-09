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İstanbul Haliç'te köpek balığı görüntüledi

Demirören Haber Ajansı

İSTANBUL Haliç'te balıkçı Mehmet Oral'ın oltasına köpek balığı takıldı, Oral'ın cep telefonu kamerasıyla görüntülediği yaklaşık 2 metre boyundaki köpek balığı, kıyıya yaklaştırıldığı sırada misinayı koparıp kaçtı ve gözden kayboldu

İSTANBUL Haliç'te yaklaşık 2 metre boyunda bir köpek balığı görüntülendi.

Şaşkınlığa uğradığı o anları anlatan balıkçı Mehmet Oral, "Kıyıda balık tutuyordum. Oltama bir ağırlık geldi. Çekmeye çalışınca çok ağırlaştı. Sonra devasa bir şey olduğunu gördüm. Göz göze gelince misinayı koparttı. Suyun yüzüne çıkan köpek balığını cep telefonuyla görüntüledim. 30 yıldır balıkçılık yapıyorum, ilk defa Haliç'te köpek balığı gördüm. Şu an denizde çok balık var. Büyük ihtimalle levreğin, lüferin peşinden geldi. Buralarda olduğunu düşünüyorum. Tekrar gelir" dedi.

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