Mustafa Sandal'ın Milli Takım şarkısı beğenilmedi! Tarkan TT oldu
Mustafa Sandal'ın 2020 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2020) boy gösterecek A Milli Futbol Takımımız için hazırladığı 'Bizim Çocuklar' şarkısı futbolseverlerle buluştu. Şarkı, sosyal medya kullanıcıları tarafından beğenilmedi. Yıllar önce milli takım için efsane olan 'Bir Oluruz Yolunda' şarkısını yapan Tarkan, Mustafa Sandal'ın şarkısının yayınlanmasının ardından sosyal medyada gündeme yerleşti.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada; Mustafa Sandal'ın A Milli Futbol Takımı'na tam destek veren özel bir şarkı ve klibe imza attığı belirtilirken tüm Türkiye'nin sahipleneceği, kapsayıcı, tartışmalardan uzak bir milli takım iletişimi ortaya koyabilmek adına belirlenen 'Bizim Çocuklar' çatısının altında 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) için yeni bir şarkının hazırlandığı aktarıldı.
Mustafa Sandal'a Derya Uluğ, Irmak Arıcı ve Eypio'nun eşlik ettiği şarkıda milli takımın ikonik geri dönüş hikayelerinin ön planda olduğu, başarıya inanma, tutku, farklı kültürlerin ortak ruhta buluşması gibi duyguların merkeze alındığı kaydedildi.
Kimse beğenmedi Tarkan TT oldu
Mustafa Sandal'ın yaptığı milli takım klibi pek beğenilmedi. Sosyal medyada Sandal eleştirilirken; Tarkan'ın yıllar önce milli takım için yazdığı ve efsane olan 'Bir Oluruz Yolunda' şarkısı TT oldu. Tarkan, Mustafa Sandal'ın şarkısının pek beğenilmemesinin ardından sosyal medyada gündeme yerleşti.
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