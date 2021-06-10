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YEREL

Büyükada'da kaydedildi! Fenalaşan sahibinin peşinden hastaneye kadar koştu

BÜYÜKADA'da fenalaşan ve ambulansa alınan hastanın köpeği, sahibini hastaneye kadar koşarak takip etti. Sevimli köpeğin o anları cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.

Büyükada'da rahatsızlanan sahibinin başından ayrılmayan köpek, ambulansı hastaneye kadar takip etti. Hastanede bir süre kapıda bekleyen köpek, sahibinin müşahedeye alındığı odanın kapısında da beklemeye devam etti.

Sağlık çalışanlarının uyarısı üzerine hastanenin bahçesine çıkan köpek sahibini terk etmedi.

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