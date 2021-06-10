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THY pilotundan Milli Takım'a sürpriz anons jesti!

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın açılış maçında 11 Haziran Cuma günü İtalya ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı, Roma'ya geldi. Uçağın pilotu takımımız için özel bir anons yaparken "Desteğe ihtiyacınız olduğunda elinizi kalbinize götürebilirsiniz. Ay-yıldızlı bayrağımızı birlikte taşımaktan gurur duyuyoruz" ifadelerini kullanarak A Milli Futbol takımımıza destek verdi.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın açılış maçında 11 Haziran Cuma günü İtalya ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı, Roma'ya geldi. Ay-yıldızlı ekibimize uçuş esnasında Türk Hava Yolları'ndan özel bir jest yapıldı.

Uçağın kaptan pilotu A Milli Takımımız için özel bir anons yaparken "Şampiyonluğa giden bu rotada uçağımızdaki 84 milyon yolcumuzla heyecanın doruklarında seyrediyoruz. Desteğe ihtiyacınız olduğunda elinizi kalbinize götürebilirsiniz. Ay-yıldızlı bayrağımızı birlikte taşımaktan gurur duyuyoruz" ifadelerini kullanarak A Milli Futbol takımımıza destek verdi. 

Kafileyi havalimanında, Roma Büyükelçisi Ömer Gücük, Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş ve büyükelçilik yetkilileri karşıladı.

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