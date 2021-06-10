'Eşimi kayda aldım' deyip anlattı! Beyaz TV'de şok eden anlar: Kocam her gece...

Nur Viral'in sunduğu Hayatta Her Şey Var' programında bir kadın izleyici eşinin uykusunda başka kadınların ismini sayıkladığını söyleyince, Nur Viral ve konuğu Evlilik ve İlişki Danışmanı Adil Yıldırım duyduklarına inanamadı.

Beyaz TV'de yayınlanan Hayatta Her Şey Var programının sunucusu Nur Viral, bu hafta Evlilik ve İlişki Danışmanı Adil Yıldırım’ı konuk etti. Evliliklerde yaşanan çıkmazların ve sorunların çözümlendiği programda canlı yayına telefon ile bağlanan bir seyirci, eşinin kendisini aldattığına dair şüpheleri olduğunu söyledi.



"5 yıllık eşim bana yavru ceylanım derdi, sürekli arar sorardı ama 2 senedir ne arıyor ne soruyor." ifadelerini kullanan seyirciye Nur Viral, "Aradan 5 yıl geçmiş yavru ceylanlık kalmıyor, ondan olabilir mi?" dedi. Seyirci devamında olayı, "Ama şöyle bir şey var, gece rüyalarında başka isim sayıklıyor. Ses kaydı aldım eşime gösterdim. Yine inkar ediyor. 'Eşimden boşanmak istiyorum ama kızım var' diye sayıklıyor, ben dayanamıyorum. Ben eşimi kendime geri nasıl bağlayacağım. Bakım yapıyorum, kıyafetlerimi değiştiriyorum." ifadeleri üzerine stüdyoda şaşkınlık yaşandı.